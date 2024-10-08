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Жители Подмосковья могут узнать данные личных документов в приложении «Добродел»

На портале «Добродел» жители региона могут узнать данные личных документов. В «Доброделе» можно просмотреть сведения о своих личных документах, даже если вы находитесь вдали от дома, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого необходимо открыть мобильное приложение, перейти в раздел «Профиль» и выбрать «Документы для предъявления».

В этом разделе есть данные паспорта, СНИЛС, ИНН и даже водительского удостоверения. Если необходимо заменить реквизиты документа, то сделать это можно в своем личном кабинете единого портала госуслуг.

Быстрый доступ к информации личных документов, удобный интерфейс и простота навигации, полная конфиденциальность персональных данных — все это преимущества приложения «Добродел».

Присоединиться к «Доброделу», нужно авторизоваться через ЕСИА (единую систему идентификации и аутентификации), а скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.