Жители Подмосковья могут проверить свои знания по финансовой грамотности

Жители Московского региона могут принять участие в традиционном онлайн-зачете по финансовой грамотности, который проходит в России с 8 по 29 октября. Его участникам предлагают проверить знания и навыки в сфере финансов, а также получить персональные рекомендации по вопросам, которые вызывают затруднения. Все, успешно сдавшие итоговое тестирование, получат именной сертификат, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Вопросы зачета сформированы на основе ситуаций реальной жизни. Можно выбрать базовый или продвинутый уровень сложности, участвовать индивидуально или вместе с семьей. Например, в прошлом году в личном финзачете проверили свои знания более 117 тыс. жителей из Москвы и Подмосковья, а в семейном участвовало более 5,5 тыс. команд.

Участвовать в тестировании могут и младшие школьники — для них оно пройдет в форме игры.

С 15 по 17 октября в рамках проекта состоится олимпиадный зачет — ученики средних и старших классов, которые успешно справится с ним, без дополнительных испытаний выйдут в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» НИУ ВШЭ по профилю «Финансовая грамотность». «Высшая проба» включена в перечень олимпиад школьников и дает льготы при поступлении в вузы.

Финзачет проходит в России седьмой раз. В прошлом году с его заданиями справилось 77,5% участников из Московского региона. Сертификат об успешном прохождении получили более 78% москвичей и почти 77% жителей Подмосковья, ответивших на вопросы тестирования.

Пройти онлайн-зачет по финансовой грамотности можно на Finzachet.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.