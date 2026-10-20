сегодня в 13:41

Жители Подмосковья могут проверить финансовую грамотность в онлайн-зачете

Взрослые и дети в Подмосковье могут бесплатно пройти Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности до 27 октября 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Участникам онлайн-зачета предстоит ответить на 30 вопросов. Мероприятие организовано при поддержке Банка России.

Для прохождения доступны два уровня сложности — базовый и продвинутый. Проверить знания можно индивидуально или всей семьей. Участники также могут пригласить знакомых, а затем сравнить результаты.

По итогам зачета все участники получат персональные рекомендации. Тем, кто правильно ответит на 20 и более вопросов, выдадут именной сертификат.

Пройти зачет можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.