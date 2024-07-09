Жители Подмосковья могут пройти соцопрос об использовании пластиковой посуды

Загрязнение пластиком — глобальная проблема, растущая в геометрической прогрессии за счёт увеличения производства и потребления пластиковых изделий. Каждый из нас может внести вклад, в прекращение загрязнения окружающей среды.

Пластик, оставленный в лесу, разлагаясь сотни лет, негативно влияет на рост и развитие травянистых растений в том месте, где его так неудачно оставили, наносит вред животным, которые приходят в поисках пищи на места свалок.

Брошенный мусор может стать причиной отравления самого человека. Именно из мусора по сложной пищевой цепи в организм человека могут попасть крайне опасные тяжелые металлы. В частности, их накапливают съедобные грибы. Никакая термическая обработка не избавит их от накопленных токсичных элементов: свинца, ртути, кадмия, мышьяка.

Комитет лесного хозяйства призывает уносить с собой все, что принесли в лес. Профессии лесного дворника не существует. Нельзя сжигать мусор и закапывать его. Мусор необходимо доставить до ближайшего контейнера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.