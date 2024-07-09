Жители Подмосковья могут пройти соцопрос об использовании пластиковой посуды
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
Комитет лесного хозяйства Подмосковья запустил опрос на портале госуслуг об использовании пластиковой посуды, сообщает пресс-служба ведомства.
Загрязнение пластиком — глобальная проблема, растущая в геометрической прогрессии за счёт увеличения производства и потребления пластиковых изделий. Каждый из нас может внести вклад, в прекращение загрязнения окружающей среды.
Пластик, оставленный в лесу, разлагаясь сотни лет, негативно влияет на рост и развитие травянистых растений в том месте, где его так неудачно оставили, наносит вред животным, которые приходят в поисках пищи на места свалок.
Брошенный мусор может стать причиной отравления самого человека. Именно из мусора по сложной пищевой цепи в организм человека могут попасть крайне опасные тяжелые металлы. В частности, их накапливают съедобные грибы. Никакая термическая обработка не избавит их от накопленных токсичных элементов: свинца, ртути, кадмия, мышьяка.
Комитет лесного хозяйства призывает уносить с собой все, что принесли в лес. Профессии лесного дворника не существует. Нельзя сжигать мусор и закапывать его. Мусор необходимо доставить до ближайшего контейнера.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.