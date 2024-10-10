Жители Подмосковья могут проголосовать за Сенеж в проекте «Места силы России»

В 2024 году в пятерку лучших мест силы России, выбранных по итогам Всероссийского голосования в рамках проекта «Места силы России», вошла мастерская управления «Сенеж» — место встречи умных и творческих людей, а также площадка для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов». Площадка имеет все шансы стать «номером один» среди пятерки финалистов. Отдать голос за мастерскую управления «Сенеж» можно на сайте mestasil.ru с 1 октября по 15 декабря, сообщает пресс-служба организаторов.

С 2019 года, когда была создана мастерская, в открытых программах для слушателей «Мастерская новых медиа», «Женщина-лидер», «Россия — страна возможностей» приняло участие несколько тысяч молодых управленцев и руководителей. Здесь рождаются новые идеи и стратегии, формируются лидеры и меняется мир.

Главные «соперники» Мастерской управления «Сенеж» в борьбе за первенство в проекте — это самый большой этнографический парк-музей «Этномир», расположенный в Калужской области, самый «европейский» город России Калининград, один из самых древних городов страны Великий Новгород, а также один из самых активных и креативных учебных интересных городов России, который успел побывать и шведским, и финским — Выборг.

Проект «Места силы России» реализуется МОО «Молодежная палата» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке грантового конкурса Минпросвещения России. Инициатива направлена на сохранение культурного и духовного наследия России, формирование чувства патриотизма и гордости за страну, укрепление межнационального единства и согласия, а также развитие внутреннего туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.