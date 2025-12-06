сегодня в 14:30

Жители Подмосковья могут проголосовать за Молодежную столицу России и Город молодежи

С 1 по 19 декабря текущего года на портале «Госуслуги» проходит народное голосование за звания «Молодежная столица России — 2026» и «Город молодежи». Голосование проходит в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» за города ЦФО, сообщили организаторы.

Единственным номинантом от ЦФО на звание «Молодежная столица России — 2026» стал Город-Герой Смоленск.

Также за звание «Город молодежи» от Центрального федерального округа борется город Елец Липецкой области.

Премии молодежных достижений «Время молодых» Росмолодежи определяют города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики города и региона в целом.

По условиям конкурса жители городов-номинантов не имеют права голосовать за собственный населенный пункт. Поддержать Смоленск и Елец можно до 19 декабря на голосовании через портал «Госуслуги» по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/558552/.