Жители Подмосковья могут проголосовать за лучшие стелы страны

В номинации «Входные группы общественных пространств» среди больших городов представлена входная группа в Яблоневый сквер в Красногорске. Остановочный павильон был обустроен в этом году в рамках благоустройства сквера. Рядом находятся ТЦ «Карамель» и медицинский колледж, в честь которого остановка называется «Медучилище». Основной мотив павильона — образ киноленты, что отсылает к местным достопримечательностям, связанным с производством кино- и фотоаппаратуры. Функциональная часть павильона переходит в навес, который акцентирует внимание на входной группе и направляет поток людей. Важным элементом является образ яблока в подсветке, подчеркивающий природный характер территории и название сквера.

В категории крупных городов номинирован парк «Пехорка» в Балашихе. Символом стала арка в виде трехуровневой буквы «П», выполненная в стилистике парка. Рядом установлены буквы «Пехорка» и высажены цветы и кустарники. Благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» было проведено в 2018 году. В парке появились новые пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, сцена, скейтпарк, 6 детских площадок, набережная, спортивные площадки и дог-парк. Был открыт первый в Московской области каток с искусственным льдом. Парк стал победителем конкурса «Парки Подмосковья» и вошел в федеральный список лучших проектов. За летний сезон 2025 года его посетило более 930 тысяч человек.

Среди средних городов представлен лесопарк «Талицкий лес» в Клину. Он был благоустроен в 2023–2024 годах по программе «Формирование комфортной городской среды» и торжественно открыт в ноябре 2024 года. В лесопарке оборудована горка с электроподъемником, прокат тюбингов, площадка для мероприятий со сценой, освещенный велолыжный маршрут, пункт охраны, павильон кафе/проката, детская площадка и туалеты для маломобильных групп населения. Летом 2025 года добавились площадка воркаута и сооружения для забегов «Тропа героев», а в сентябре открылся веревочный экстрим-парк. Еженедельно проводятся различные мероприятия. Войти в лесопарк можно через две входные группы с улиц Боровая и Горького, оборудованные электронными экранами для демонстрации информации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.