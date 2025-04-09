Жители Подмосковья могут присоединиться к природоохранному проекту «Жить журавлю!»

В России стартовал проект союза фотографов дикой природы «Жить журавлю!». Инициатива направлена на то, чтобы подчеркнуть необходимость защиты и сохранения журавлей, дополнить существующие научные исследования, использовать фото- и видеоматериалы для привлечения внимания к охране одного из пернатых символов России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Журавль — одна из самых редких и красивых краснокнижных птиц, обитающих в Подмосковье, поэтому Минэкологии Московской области приглашает фотографов и просто любителей природы присоединиться к проекту. Он рассчитан на несколько лет: в 2025 году начнется формирование фотобанка материалов, в течение следующих четырех лет будут организованы экспедиции в места обитания журавлей, полевые и просветительские мероприятия. Планируется разработка туристических и фотографических маршрутов, способствующих наблюдению за журавлями в дикой природе.

В Подмосковье обитает один из 8 видов журавля — серый журавль. Его миграционные скопления серого журавля традиционно встречаются на востоке, северо-востоке, севере и северо-западе региона. Эта птица внесена в Красную книгу Московской области, как редкий гнездящийся вид. Общая численность подмосковной группировки серого журавля оценивается в 150-170 пар.

Подробнее о проекте «Жить журавлю!» можно прочитать здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.