Жители Подмосковья могут присоединиться к патриотической акции «Бессмертный полк»

В Московской области пройдет всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк — 2025». Она направлена на сохранение памяти о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны и воспитание уважения к героическому прошлому России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году состоится в онлайн-формате. Для участия необходимо подготовить историю боевого пути ветерана и с 23 апреля по 6 мая загрузить ее вместе с фотографией на сайт акции: https://www.polkrf.ru/login. Принимаются истории не только об участниках ВОВ, но и о тружениках тыла, жителях блокадного Ленинграда, детях войны. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте, медиафасадах и в социальных сетях.

В канун 80-летия Победы также стартует сбор историй о семейных героях для размещения в общественном транспорте Подмосковья. Плакаты с изображениями защитников Отечества будут размещены в автобусах с 1 по 12 мая. Жители могут направить информацию о своих родственниках, включая фамилию, имя, годы жизни, воинское звание и фотографии.

С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте https://polkrf.ru/departments/moskovskaya-oblast и в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/polk.mosobl.

В преддверии праздника в школах Подмосковья также пройдет занятие «Разговоры о важном», посвященное героизму советского народа и важности сохранения исторической правды. А в рамках проекта «Музыка вместо звонков» в мае будут звучать песни о Великой Отечественной войне.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.