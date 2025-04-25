Жители Подмосковья могут присоединиться к марафону «Знание.Первые»

28 апреля центральный федеральный округ примет на своей территории просветительский марафон «Знание.Первые», посвященный 80-летию Победы. На площадках марафона в Москве и Рязани для молодежи выступят потомки ветеранов войны, защитники Родины и военкоры, государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, мастера культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Участники марафона обсудят героическую историю Великой Отечественной войны, важность сохранения исторической памяти о подвиге народа, общее будущее. В первый день марафона лекторы встретятся с молодежью в 11 городах России, а в Музее Победы на Поклонной горе в Москве программа продлится три дня –– с 28 по 30 апреля. Официальный партнер марафона –– особая экономическая зона «Алабуга».

«Победный» марафон «Знание.Первые» охватит всю страну — его площадки откроются в каждом из федеральных округов России. Старт программе дадут на Дальнем Востоке, в городе Южно-Сахалинске. Затем марафон примут в двух молодежных столицах России — Омске и Перми, а также в Салехарде. Продолжатся мероприятия в Москве, Казани и Рязани. Кроме того, площадки будут организованы в Донецкой Народной Республике и Владикавказе, в городах-героях Санкт-Петербурге и Севастополе.

«Программа просветительского марафона позволит всем участникам расширить свой кругозор, приобрести новые знания и смыслы, получить бесценный опыт общения с Героями Российской Федерации, ветеранами, участниками специальной военной операции, выдающимися культурными, научными общественно-политическими деятелями. Уверен, что Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» станет вдохновением и стимулом для дальнейшего развития и самореализации», — отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

С участниками марафона в Москве встретятся известные государственные деятели и главы крупнейших компаний, среди них заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр спорта Михаил Дегтярев, Министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, Министр транспорта Роман Старовойт, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, генеральный директор «Почты России» Михаил Волков, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Лекторами марафона в Рязани станут потомки маршалов Победы и Героев Советского Союза. Так, в Рязани выступит внучка маршала Василия Соколовского, член правления и ответственный секретарь Фонда памяти полководцев Победы Наталия Синюкова (Соколовская) и расскажет о своем прославленном деде.

Военкоры и участники СВО будут говорить с молодежью о том, каково это — бороться за мир и правду. В Рязани опытом поделятся Герой России, командир батальона 331-го гвардейского воздушно-десантного полка, гвардии подполковник Роман Черемухин и военный корреспондент RT, поэт публицист Анна Долгарева, в Москве также выступят военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко и другие.

Значение культуры и искусства в годы Великой Отечественной войны раскроют художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, певец, народный артист России Олег Газманов, певец, народный артист России Лев Лещенко, писательница, сценаристка, теле- и радиоведущая Дарья Донцова, певица, теле- и радиоведущая, заслуженная артистка России Юта.

Как любовь к Родине вдохновляет на победы в большом спорте, ребятам расскажут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, чемпион мира и Европы, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, телеведущий и спортивный комментатор Максим Траньков.

Также на марафоне приглашены выступить философ, директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, профессор, советник президента РТУ МИРЭА, член Фонда Памяти Полководцев Победы Михаил Синюков, артисты, блогеры, ведущие шоу «По каверочку» Анастасия Белявская и Олег Сидоров (NANSI & SIDOROV) и многие другие.

В дни марафона на площадках будет работать партнерский городок, где все желающие смогут попробовать свои силы в интерактивах, подготовленных ведущими госкорпорациями и крупнейшими российскими компаниями.

В преддверии марафона Российское общество «Знание» проводит специальные тематические мероприятия к 80-летию Победы. Так 24 апреля в преддверии 80-летия Победы пройдет чемпионат «Знание.Игра». Тематическая викторина будет посвящена специальной военной операции и Великой Отечественной войне. Участникам предстоит ответить на вопросы, касающиеся исторических дат, героев, терминологии и символов этих двух событий. Победители тематической игры получат памятные призы от Российского общества «Знание».

События марафона «Знание.Первые» будут транслироваться на сайте Общества «Знание», а также в официальной группе просветительской организации во ВКонтакте.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества «Знание». За четыре года состоялось восемь марафонов, в них уже приняли участие свыше 80 тысяч молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.