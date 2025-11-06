сегодня в 14:36

Жители Подмосковья могут присоединиться к благотворительной акции «#ЩедрыйВторник»

#ЩедрыйВторник — это Всемирный день благотворительности, основной целью которого является привлечение внимание общественности и вовлечение большего количества людей в благотворительную деятельность. В этом году он пройдет 2 декабря, сообщает пресс-служба организаторов.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств.

Компаниям #ЩедрыйВторник позволяет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтерство среди сотрудников. НКО используют этот день для фандрайзинга, привлечения новых доноров и волонтеров.

#ЩедрыйВторник проходит в России с 2016 года при поддержке Минэкономразвития России. За это время к #ЩедромуВторнику присоединилось почти 4 500 организаций из 260 населенных пунктов страны.

Координатором проекта в России выступает благотворительный фонд «Культура благотворительности», деятельность которого направлена на развитие благотворительности и поддержку НКО в России.

В 2024 году #ЩедрыйВторник проводится 2 декабря.

Подробная информация размещена на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.