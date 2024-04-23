Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском туристическом конкурсе

При поддержке фонда президентских грантов и комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре на платформе Живоенаследие.рф запущен и набирает обороты Всероссийский конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России», сообщает пресс-служба организаторов.

Платформа «Живое наследие» — это общероссийская карта культурных и туристических брендов страны, на которую отбираются ключевые достопримечательности, традиции и промыслы, образы, гастрономические бренды, события и исторические даты, креативные кластеры и практики. У платформы уже более 2,5 млн уникальных пользователей, ежедневный поток из тысяч и десятков тысяч посетителей.

Размещение на портале Живоенаследие.рф бесплатное, однако для него отбираются только культурные и туристические «магниты», имеющие всероссийскую или глобальную уникальность, узнаваемость и значение.

Участие молодых активистов в конкурсе дает отличную возможность не только получить призы, но и заявить о достопримечательностях родной земли широкой аудитории через востребованный цифровой сервис. На конкурс приглашаются: молодые активисты, блогеры-путешественники, молодые преподаватели, работники культуры, библиотек, туристско-информационных центров, научные сотрудники, студенты и школьники, вовлеченные в продвижение туризма.

Участниками конкурса могут стать дети и молодые граждане в двух возрастных категориях: 14-17 лет — категория «Юношество»; 18-35 лет — категория «Молодежь».

Конкурс проводится в два этапа: 1 этап — заочный (заявки подаются до 20 мая 2024 года); 2 этап — очный (будет проведен в августе–сентябре 2024 года).

С Положением о проведении конкурса и условиями проведения можно ознакомиться на сайте проекта. Участие в конкурсе бесплатное. С апреля 2024 года, помимо конкурса текстуальных описаний культурных магнитов России, запускается конкурс видеоматериалов о них и маршрутов по стране.

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