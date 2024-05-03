Российские военные поразили украинскую нефтебазу «Баловное»

сегодня в 18:17

ВС РФ нанесли удар по нефтебазе «Баловное», с которой снабжали топливом воинские части противника, также были поражены бойцы и военная техника ВСУ в 102 районах дислокации, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

С помощью авиации, ракетных войск и артиллерии группировок ВС России ликвидированы радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками ЗРК С-300ПТ, пусковая установка ЗРК IRIS-T немецкого производства.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в апреле ежесуточные потери ВСУ увеличились до тысячи военных. Всего с начала года Киев потерял свыше 111 тыс. солдат.

Бойцы ВС России продолжают поражать опорные пункты противника, который бросает позиции и отступает. За минувшие две недели армия страны освободила Семеновку, Новобахмутовку и Бердычи в ДНР.