1 млн заявок по получению выписок из домовой книги поступило в МФЦ Подмосковья

С апреля 2022 года выдача выписок из домовой книги, справок и иных документов предоставляется в Подмосковье в онлайн-формате на региональном портале государственных и муниципальных услуг, где также можно подать обращение через сервис «Вопрос куратору», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Электронный формат предоставления услуг действительно удобен для активных пользователей интернета, а если человеку нужна помощь, ее обязательно окажут консультанты в цифровых зонах МФЦ. Решить любые вопросы, связанные с получением выписки из домовой книги, тоже можно онлайн, обратившись к куратору на региональном портале. В прошлом году по этому направлению поступило более 13 тысяч обращений, а за первые четыре месяца этого года — более трех тысяч. Наши специалисты стараются реагировать очень оперативно и оказывать максимальную помощь в получении услуги», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Чтобы избежать отказа в предоставлении выписки из домовой книги, специалисты рекомендуют убедиться в правильности всех указанных данных, а на документах, которые прилагаются к заявлению, не должно быть никаких подчисток, приписок или исправлений. Воспользоваться онлайн-услугой можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.