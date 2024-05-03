3 тыс георгиевских ленточек раздадут в Солнечногорске к 9 мая

Более 1 тыс. георгиевских ленточек раздали активисты молодежного центра «Подсолнух» в Солнечногорске, сообщается на сайте администрации горокруга.

Акции проводят в местах массового пребывания людей. В основном, это набережная озера Сенеж, городской парк и Советская площадь.

«Символ военной доблести и героизма призван напомнить о подвиге советских солдат и неоценимом значении Дня Победы для всего мира», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Николай Минаев.

Ближайшая акция по раздаче намечена на 6 мая в 16:00 на набережной. Также мероприятия пройдут 8 и 9 мая.

Всего за время проведения Всероссийской акции в Солнечногорске волонтеры и участники военно-патриотических движений «Подсолнуха» планируют раздать 3 тыс. георгиевских ленточек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.