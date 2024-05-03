В Китай прибыл экспортный груз с товарами из Подмосковья

Московская область организовала отправку сборного груза с товарами подмосковных производителей в Китай. Груз сформирован продукцией компаний, ставших участниками Кантонской ярмарки импорта и экспорта, которая в эти дни проходит в Гуанчжоу. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что формированием сборного груза компаний-экспортеров занимались специалисты фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Так, например, фондом ВЭД была организована авиадоставка образцов, требующих особых температурных условий хранения. Это, например, рыбная продукция, мороженое, блинчики и другая продукция для предоставления на стенде и дегустации в рамках выставки.

«В числе шести компаний, продукция которых представлена на ярмарке, производители мясомолочной и рыбной продукции, овощных консервов, напитков и мороженого. Теперь мы ждем новых экспортных договоренностей между нашими подмосковными компаниями и китайскими коллегами. По их итогам мы сформируем еще один груз, чтобы поставить в Китай продукцию в рамках заключенных контрактов», — рассказала Зиновьева.

От Подмосковья свою продукцию на выставке представляют: производитель мороженого и молочной продукции ООО «Иль Мио Мороженко» из Солнечногорска, производители напитков ЛВЗ «Долгопрудный» и ВКЗ «Шереметьевский» из Долгопрудного, компания ООО «Фуд Тим» из Дмитрова, выпускающая рыбную продукцию, компания ООО «Смарт» из Долгопрудного (маринованные соления), а также производитель мясных полуфабрикатов ООО «Щелковский МПК».

Зампред также отметила, что сейчас в процессе формирования находятся еще два груза — пилотный контейнер в Саудовскую Аравию и повторный в ОАЭ.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.