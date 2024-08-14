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Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском семинаре «Без срока давности»

С целью вовлечения молодежного сообщества в федеральный проект «Без срока давности» в период с 19 по 22 октября 2024 года запланировано проведение Всероссийского семинара «Без срока давности» для молодежи в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Семинар направлен на создание условий для популяризации и внедрения методик реализации федерального проекта «Без срока давности» среди молодежной аудитории с учетом ее профессиональной ориентации.

Участниками семинара станут порядка 200 человек, обучающиеся средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, реализующих образовательные программы профессионального образования, заинтересованные в продвижении федерального проекта «Без срока давности», в том числе лидеры и представители патриотических общественных объединений и проектов, молодые специалисты в сфере образования, науки, культуры и молодежной политики, представители учреждений сферы культуры, задействованные в реализации мероприятий федерального проекта «Без срока давности».

Расходы на оплату проезда участников до места проведения семинара и обратно осуществляются за счет направляющей стороны или самостоятельно, расходы на проживание и питание — за счет принимающей стороны.

Регистрация осуществляется с 9 августа по 16 сентября 2024 года федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России»(далее — ФГАИС «Молодежь России») расположенный по адресу.

С более подробной информацией о семинаре, положением, условиях участия можно ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Роспатриотцентр» и ФГАИС «Молодежь России».

Организатором семинара выступает федеральное агентство по делам молодежи в рамках программы «Роспатриот» при поддержке Министерства молодежной политики Нижегородской области и АНО «Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации».