Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «За нами Победа!»

С 29 октября по 1 ноября 2025 года состоится VIII Всероссийский фестиваль — конкурс «За нами Победа!» (далее фестиваль), который посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Цель фестиваля — формирование и укрепление патриотизма и гражданственности через сохранение истории и культуры, традиций и обычаев всех народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья.

«Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые из поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства, укрепляющие гражданское единство» (указ президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»).

Организаторы фестиваля «За нами Победа!»: Автономная некоммерческая организация «Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества.

В программу фестиваля в 2025 г. входит конкурсная программа (возрастные категории от 3-80 лет); ознакомление с историческими и культурными памятниками городов Пятигорска и Кисловодска: обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Лермонтовский Пятигорск», автобусно-пешеходная экскурсия в г. Кисловодск, экскурсия «Пять главных сражений Великой Отечественной войны» с посещением музейного комплекса «Россия — Моя история», загородная экскурсия в Приэльбрусье и долину Нарзанов.

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