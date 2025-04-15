Жители Подмосковья могут принять участие в XV международном фестивале LIME

Стартовал прием заявок на участие в XV международном фестивале LIME. Это одна из крупнейших в России площадок, на которой представлены все виды социальной рекламы и коммуникаций, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В этом году в перечень номинаций добавлены две новые, посвященные вопросам экологии: спецноминация «Экология — дело каждого», которая пройдет при поддержке международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», а также спецноминация «Заповедное послание». Они посвящены экологическим проблемам современности и поиску эффективных коммуникационных решений, способных изменить отношение общества к вопросам экологии и сохранения природы.

Главная задача — вовлечь общество в природоохранную деятельность, через мощные и креативные рекламные и коммуникационные кампании.

Работы принимаются в форматах digital и классической печати, в аудио- и видеоформатах. Прием заявок продлится до 10 мая 2025 года. Для того чтобы стать участником XV сезона LIME, необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте. Участие в фестивале для физических лиц бесплатное, 18+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.