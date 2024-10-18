Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» при содействии Фонда президентских грантов 5 апреля 2025 г. проведет в Центральном федеральном округе акцию «Тотальный диктант — 2025», сообщает пресс-служба организаторов.

Тотальный диктант — ежегодное культурно-просветительское мероприятие, направленное на повышение уровня грамотности населения, формирование интереса к изучению русского языка.

Данная общественная инициатива реализуется силами организаторов-добровольцев при участии партнеров, спонсоров и грантодателей.

Подробная информация о проведении акции «Тотальный диктант — 2025» размещена на сайте www.totaldict.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.