Жители Подмосковья могут принять участие в программе «Герои молодежи»

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование» в 2024 году проводится образовательная программа «Герои молодежи», сообщает пресс-служба ФГБУ «Роспатриотцентр».

Программа проводится с целью обучения координаторов молодежной политики, а также региональных координаторов Всероссийского проекта служения «Твой герой», направленного на адаптацию военнослужащих, принимавших участие (участвующих) в специальной военной операции, иных вооруженных конфликтах и боевых действиях, вовлечение в социально-полезную деятельность и знакомство с технологиями работы с молодежью в сфере государственной молодежной политики.

Участниками программы являются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет в следующих категориях: региональные координаторы Всероссийского проекта служения «Твой герой»; специалисты по работе с молодежью, участвующие в реализации государственной молодежной политики на региональном уровне.

Для участия в программе необходимо подать заявку до 9 сентября 2024 г. на платформе ФГАИС «Молодежь России» по ссылке. Программа пройдет в г. Красногорск в период с 26 по 29 октября 2024 г.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.