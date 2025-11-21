Жители Подмосковья могут принять участие в национальной премии «Наш вклад»

Началась регистрация заявок на участие в Национальной премии «Наш вклад», которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей развития России. Премия проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке правительства Российской Федерации и является публичным механизмом признания вклада бизнеса и некоммерческих организаций в реализацию национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Это серьезное мероприятие, на котором бизнес и некоммерческие организации могут представить свои проекты и, в частности, завоевать статус партнеров нацпроекта «Экологическое благополучие». В Подмосковье есть множество предпринимателей, общественников, которые разделяют идею экологической ответственности, внедряют принципы устойчивого развития, реализуют ESG-повестку. Для них это хороший шанс продемонстрировать свою социальную ответственность и реальный вклад в достижение национальных целей развития России, а также получить официальное признание на федеральном уровне», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Всем финалистам премии присваивается статус «Партнер национальных проектов России». Регистрация заявок осуществляется до 30 ноября 2025 года на официальном сайте нашвклад.рф, там же можно познакомиться с примерами успешных проектов.

Напомним, что нацпроект «Экологическое благополучие» включает в себя следующие федеральные проекты: «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Чистый воздух», «Вода России» и «Сохранение лесов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.