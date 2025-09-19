Жители Подмосковья могут принять участие в национальной премии «Хрустальный компас»

Начался прием заявок на участие в Национальной премии «Хрустальный компас», которая вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Россотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Это премия в области экологии, географии сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия, в которой могут принять участие отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица.

«Хрустальный компас» — масштабное и престижное мероприятие, и в большинстве номинации принимаются проекты экологической и природоохранной направленности. В премии принимают участие проекты из 17 стран мира. В прошлом году среди них есть были и шесть кейсов, представленных от Московской области. Надеюсь, что и в новом сезоне мы увидим в числе участников представителей Подмосковья», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как сообщили в оргкомитете, за 13 лет на соискание премии было выдвинуто почти 5 тысяч проектов и уникальных достижений из 51 страны мира. Среди лауреатов и обладателей хрустальной статуэтки прошлых лет — российский путешественник Федор Конюхов и шведский исследователь Фредерик Паулсен, французский писатель Жан Луи Гуро и австралийский фотограф Рэй Коллинз, Московский государственный университет имени Ломоносова, National Geographic Society, а также многие другие.

Прием заявок продлится до 10 февраля. О том, как принять участие в «Хрустальном компасе» можно прочитать здесь: https://rus-compass.ru/join/ 18+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.