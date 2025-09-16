Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Внуки Великой Победы»

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в Международном конкурсе «Внуки Великой Победы», к 80-летию учреждения организации объединенных наций. Конкурс проводится с 24 октября по 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Цели конкурса: ознаменование даты создания организации объединенных наций, утверждение темы мира на Земле как основной цели устава ООН через творчество, а также активизация творческого процесса, привлечение исполнителей, композиторов и авторов песен к конкурсной деятельности, обмен и распространение творческого и педагогического опыта, сохранение песенного наследия народов мира, выявление и поддержка талантливых исполнителей, композиторов и авторов песен.

Номинации конкурса: I номинация «Народная песня», II номинация «Академический вокал», III номинация «Песня для детей», IV номинация «Эстрадная и авторская песня», V номинация «Патриотическая песня», VI номинация «Авторские тексты для исполнителей», VII номинация «Авторские музыкальные произведения».

Творческие работы принимаются до 1 декабря 2025 года.

Согласно итогового протокола Жюри назначает лауреатов I, II, III степени, участники конкурса получают статус дипломантов, по решению жюри дипломантам могут присвоить I, II, III места.

Конкурсный отбор проводится заочно по заявкам участников.

Благотворительный гала-концерт и торжественная церемония награждения состоится очно в выбранном при тайном голосовании Оргкомитета городе.

Приглашенные участники и коллективы и сопровождающие их лица будут отправлены на гала-концерт за счет отправляющей стороны.

Оргкомитет конкурса в течение 10 дней по завершении приема заявок опубликует место проведения гала-концерта.

Приглашения-вызовы на торжественную церемонию будут направлены лично по данным в заявке с 1 по 6 декабря 2025 года.

Гала-концерт состоится 18 декабря 2025 года.

Победители конкурса награждаются дипломами и денежными призами в соответствии с положением конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.