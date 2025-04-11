Жители Подмосковья могут принять участие в хакатоне «Роевой интеллект»

Участникам онлайн-соревнования предстоит написать на языке программирования алгоритмы для эффективного тушения пожаров с помощью беспилотников в симуляторе «БАС 1Т МИР». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Задача соревнования состоит в том, чтобы придумать, как потушить пожар, управляя одним беспилотником или роем из 5 дронов, которые должны оперативно обнаруживать очаги возгорания, менять огнетушители и оптимизировать свои маршруты для максимальной эффективности.

Принять участие может любой желающий, обладающий знаниями в языке программирования Python. В конкурсной программе предусмотрено два трека:

Базовый для начинающих ИТ-специалистов: разработка алгоритма для одного беспилотника;

Продвинутый: создание алгоритма для роя из пяти БВС.

Участие бесплатное. Прием заявок осуществляется до 17 апреля на официальном сайте мероприятия.

Итоги хакатона будут подведены 25 апреля на финальном офлайн-мероприятии в Москве, но предусмотрена возможность участия через онлайн-трансляцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.