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Жители Подмосковья могут принять участие в форуме и национальной премии «Дигория»

В период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) проводит VI Всероссийский форум «Дигория» и IV Национальную премию «Дигория». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

За время своего существования форум успел зарекомендовать себя как эффективная площадка, объединяющая интеллектуальный потенциал молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественнополитической сферы с целью выработки смысловых оснований развития России.

Форум проводится в рамках пяти профильных направлений:

Медиа и коммуникации — разработка медиапроектов для трансляции традиционных духовно-нравственных ценностей различным целевым аудиториям (креативные продюсеры медиапроектов, медиаменеджеры, блогеры и создатели видеоконтента).

Политическая экспертиза — интерпретация общественно-политической повестки в публичном поле (политические эксперты и обозреватели, сотрудники политических отделов СМИ, сценаристы и продюсеры политических телепередач).

Политическая аналитика — разработка методологии анализа и оценки эффективности ретрансляции ценностно-мировоззренческих нарративов (исследователи, владеющие количественными и качественными методами, интервьюеры и интерпретаторы).

Социальные и креативные технологии — разработка содержания и форматов мероприятий, направленных на продвижение традиционных духовнонравственных ценностей (сценаристы и режиссеры публичных мероприятий, политические и социальные технологи, дизайнеры и художники).

Политическое образование и гражданское просвещение — разработка предложений для развития системы политического образования и гражданского просвещения для профильных институциональных структур (ученые социальногуманитарного профиля, преподаватели и учителя, просветители и лекторы).

Для участия в форуме «Дигория» приглашаются дипломированные специалисты, аспиранты, молодые ученые и практики политической сферы в возрасте до 35 лет включительно.

Конкурсный отбор участников форума проводится заочно в два последовательных этапа.

Первым этапом является подача заявок через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Конкурсантам необходимо заполнить анкету и прикрепить портфолио, выполненное по образцу 1 в срок до 23:59 (по московскому времени) 27 октября 2024 года.

Второй этап состоится после завершения регистрации в АИС «Молодежь России» и включает в себя выполнение заданий по профилю направлений в срок до 23:59 (по московскому времени) 1 ноября 2024 года.

Дополнительная информация о проведении второго этапа будет направлена на электронные почты участников, прошедших первый этап отбора.

Экспертный институт социальных исследований открывает регистрацию на IV Национальную премию «Дигория», направленную на выявление лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере.

Премия вручается по 3 номинациям: «Политические исследования», «Политические технологии», «Политические коммуникации».

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку для участия в Премии можно на официальном сайте платформы «Дигория».

Регистрация на премию продлится до 23:59 (по московскому времени) 31 октября 2024 года. Лауреаты премии получают возможность стать участниками форума, в рамках которого состоится церемония награждения.

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