Активные долголеты Балашихи шьют подушки для бойцов СВО, лечащихся в госпиталях

Мастер-класс для пенсионеров прошел в рамках партийного проекта «Старшее поколение». В мероприятии принял участие председатель совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с членами клуба «Активное долголетие» Геннадий Попов изготовил подушки-«косточки» для раненных бойцов, проходящих лечение в госпиталях. Эти подушки, набитые плотными отрезками ткани, помогают облегчить восстановление госпитализированных защитников.

«Наши «активные долголеты» — это пример безграничной доброты и патриотизма. Их вклад бесценен — это не только материальная помощь, но и мощная моральная поддержка для наших защитников», — отметил Геннадий Попов.

Партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» играет ключевую роль, объединяя людей почтенного возраста, готовых помогать тем, кто в этом нуждается.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.