В 20 тыс квартирах Подмосковья провели техобслуживание газового оборудования

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:25

Сотрудники Мособлгаза продолжают техобслуживание газового оборудования в МКД региона. Так, с начала года работы выполнены уже в 980 тыс. газифицированных квартирах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В рамках техобслуживания слесари:

проверяют герметичность соединений и отключающих устройств;

регулируют процесс сжигания газа на всех режимах работы;

проверяют давление газа перед газоиспользующим оборудованием и др.

За каждым домом закреплен свой специалист. С начала года проведено 1 170 встреч с жителями, где обсуждались вопросы безопасной эксплуатации газового оборудования.

Техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Московской области производится один раз в год. С утвержденным графиком жители могут ознакомиться на сайте Мособлгаза.

Контактная информация для консультаций — телефон горячей линии 8 (495) 122-40-04.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.