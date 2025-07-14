В 20 тыс квартирах Подмосковья провели техобслуживание газового оборудования
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Сотрудники Мособлгаза продолжают техобслуживание газового оборудования в МКД региона. Так, с начала года работы выполнены уже в 980 тыс. газифицированных квартирах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В рамках техобслуживания слесари:
- проверяют герметичность соединений и отключающих устройств;
- регулируют процесс сжигания газа на всех режимах работы;
- проверяют давление газа перед газоиспользующим оборудованием и др.
За каждым домом закреплен свой специалист. С начала года проведено 1 170 встреч с жителями, где обсуждались вопросы безопасной эксплуатации газового оборудования.
Техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах Московской области производится один раз в год. С утвержденным графиком жители могут ознакомиться на сайте Мособлгаза.
Контактная информация для консультаций — телефон горячей линии 8 (495) 122-40-04.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.