Приставы Подмосковья дважды за месяц оштрафовали микрокредитную компанию

Микрофинансовая организация нарушила требования ФЗ при взыскании просроченной задолженности и ей было назначено наказание в виде двух административных штрафов на общую сумму в размере 160 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Подмосковью.

Две жительницы Подмосковья обратились в Главное управление ФССП России по Московской области с жалобой на противоправные действия одной и той же микрокредитной компании при взыскании с них просроченной задолженности. Женщинам с неизвестных абонентских номеров на их мобильные телефоны стали поступать текстовые сообщения с требованием возврата просроченной задолженности со следующим текстом:

«Приветствую! Кредитор обратился, свой займ в срок не дождался, сегодня надо вернуть. Можно самостоятельно закрыть, могу окружение привлечь. Зависит от вас. Жду час, потом начинаю».

Далее, от неизвестных лиц на телефон заявительниц поступила фотография, содержащая подсказку сайта для оплаты образовавшейся задолженности.

В ходе административных расследований сотрудники Главного управления установили, что доводы заявителей оказались достоверны и собранные доказательства свидетельствуют о том, что юридическое лицо, являясь выгодоприобретателем в результате просроченной задолженности обратившихся граждан, организует работу по ее возврату по своему усмотрению в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

К отягчающим обстоятельствам относится и то, что данная микрокредитная организация ранее уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное нарушение с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей, который был уплачен.

На основании собранных доказательств микрокредитная компания признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Постановлением должностного лица ГУФССП России по Московской области ей назначено наказание в виде двух административных штрафов на общую сумму в размере 160 000 рублей.

В случае нарушения прав граждан при взыскании просроченной задолженности жители Подмосковья могут обратиться в ГУФССП России по Московской области в отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности через интернет-приемную на сайте r50.fssp.gov.ru, по телефону: 8(498)568-98-30 или в ходе личного приема. Сотрудники Службы обязаны принять все необходимые меры для защиты их прав и законных интересов.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.