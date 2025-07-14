Главный нарколог Подмосковья рассказал, чем опасен алкоголь в жару

В Подмосковье в самом разгаре жаркое лето. Важно помнить, почему употребление алкоголя в жару может привести к печальным последствиям, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В жаркую погоду организму тяжело, поскольку увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а потеря жидкости происходит интенсивнее. Даже небольшие порции алкоголя в таких условиях могут вызвать опьянение быстрее, что усиливает состояние обезвоживания. Когда жидкости на потоотделение в организме не хватает, нарушается процесс естественной терморегуляции, увеличивается вероятность получения теплового удара», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин

Специалист добавил, что употребление спиртных напитков в жару также может быть опасным тем, что увеличивается вероятность образования тромбов из-за увеличения вязкости крови.

Холдин подчеркнул, что людям часто бывает сложно отличить перегрев организма от состояния опьянения, что мешает им своевременно принимать необходимые меры и обращаться за помощью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.