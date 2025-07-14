Жителям Подмосковья напомнили о правилах защиты от болезней, передающихся половым путем

В рамках недели профилактики инфекций, передаваемых половым путем, Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер подчеркивает важность ответственного отношения к своему здоровью и личной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ежегодно около 3500 жителей Подмосковья сталкиваются с серьезными проблемами, вызванными распространением сифилиса, гонококковой инфекции, урогенитального трихомониаза, аногенитальной герпетической инфекции и других заболеваний, негативно влияющих на качество жизни и репродуктивное здоровье. В частности, в 2024 году зафиксировано 1465 случаев различных форм сифилиса, кроме того, выявлено 44 случая инфекций, передаваемых половым путем, среди подростков и детей до 18 лет.

«Предупредить появлений инфекций, передаваемых половым путем, гораздо проще, дешевле и эффективнее, чем лечить последствия запущенного процесса», — отмечает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Так, для снижения риска заражения следует регулярно использовать барьерные методы контрацепции, избегать случайных половых связей, соблюдать правила личной гигиены и проходить обследования у врача-дерматовенеролога раз в полгода-год.

При выявлении первых признаков дискомфорта или необычных ощущений важно незамедлительно обратиться к профильному специалисту, поскольку многие инфекции протекают бессимптомно и обнаруживаются лишь на поздних стадиях. Оформить запись на прием к врачу-венерологу можно по телефону контакт-центра 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.