Жители Подмосковья могут принять участие в благотворительной акции «Елка желаний»

В преддверии празднования Нового года Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи реализует Всероссийскую благотворительную акцию «Елка желаний» (далее — Акция, «Елка желаний»). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Благодаря «Елке желаний» граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи, и исполнить их новогодние желания.

К участию в акции в 2025–2026 годах приглашаются дети от 3 до 17 лет включительно:

с ограниченными возможностями здоровья;

с инвалидностью;

с состоянием здоровья, угрожающим жизни;

из семей с доходом ниже прожиточного минимума;

сироты и оставшиеся без попечения родителей

из семей участников специальной военной операции;

проживающие и зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей;

из семей, постоянно проживающих в Белгородской, Курской и Брянской областях, и пострадавших и/или вынуждено покинувших место жительства в связи с обстрелами.

Акция проводится в 89 субъектах Российской Федерации в период c 15 ноября 2025 года по 31 мая 2026 года.

Кроме того, в 2025–2026 гг. помимо традиционных вариантов участия планируется расширение акции дополнительными форматами:

Акция «Праздник на стол», целью которой является продовольственная поддержка детей из семей, доход которых ниже прожиточного минимума. Каждый неравнодушный человек сможет внести свой вклад в создание новогоднего настроения для тех, кто в этом особенно нуждается, и подарить им то, без чего сложно представить Новый год — праздничный стол, за которым собирается вся семья. В рамках акции любой желающий может совершить благотворительное пожертвование на официальном сайте праздникнастол.рф в период с 20 ноября по 25 декабря 2025 года.

Акция «Хвостатый Новый год», целью которой является обеспечение комфортных условий содержания и качественного ухода за животными в приютах. Это шаг навстречу тем, кто не умеет просить о подарках, но так нуждается в нашем внимании, и возможность подарить хвостатым друзьям уют и радость. В рамках акции любой желающий может совершить благотворительное пожертвование на официальном сайте хвостатыйновыйгод.рф в период с 20 ноября по 11 января 2026 года.

Акция «Внуки с подарками», целью которой является исполнение заветных мечт пожилых людей в новогодние праздники. Инициатива поможет поддержать одиноких пожилых людей и подарить им внимание, тепло и заботу. В рамках акции любой желающий может совершить благотворительное пожертвование на официальном сайте внукисподарками.рф в период с 20 ноября по 11 января 2026 года.

