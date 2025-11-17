Жители Подмосковья могут поздравить Деда Мороза с днем рождения по почте

18 ноября — День рождения главного новогоднего волшебника страны, Деда Мороза. Почта России предлагает лично поздравить Хозяина зимы, отправив ему теплое послание. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Один из самых доступных способов — отправить Деду Морозу поздравительную открытку. Также можно написать письмо, поделившись с главным волшебником какой-то историей или просто написать ему послание с наилучшими пожеланиями. Конверт можно украсить яркими наклейками или рисунками. Отправить письмо можно, опустив его в любой почтовый ящик.

Важно, чтобы послание дошло до именинника, нужно правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. Почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.