Жители Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе авторов музыки

С 7 по 10 ноября в арт-резиденции «Высота» пройдет второй сезон Всероссийской творческой лаборатории авторов музыки «Динамика». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Образовательная программа будет состоять из пяти направлений музыкальной индустрии: «авторы текстов», «авторы музыки», «битмейкеры», «саундпродюсеры» и «вокалисты».

Будущих молодых музыкантов ждут встречи с успешными представителями музыкального бизнеса России и Нижегородской области, а также лекции и мастер-классы, которые помогут творческому и профессиональному росту. У молодых исполнителей и авторов песен будет возможность презентации демоверсий своих композиций партнерам проекта с целью дальнейшего продвижения работ на музыкальные площадки.

Участниками мероприятия могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Организатором мероприятия выступает АНО «Молодежный центр «ВЫСОТА» при поддержке министерства молодежной политики Нижегородской области.

Подать заявку можно до 15 октября т. г. (включительно) на сайте.

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