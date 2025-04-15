Жители Подмосковья могут поучаствовать в V сезоне конкурса «Знание.Лектор»

Стартовал пятый, юбилейный сезон Всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Организатор — Российское общество «Знание». Конкурс объединяет просветителей со всей страны, предоставляя им возможность заявить о себе и заключить контракты на проведение лекций в своих регионах. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В этом году будет определено рекордное количество победителей — 100 в категории взрослых и 21 в номинации «Юный лектор». Каждый взрослый победитель получит контракт на сумму 100 тыс. рублей. Заявки принимаются до 15 июля, для юных участников — до 15 июня, на официальном сайте проекта.

Московская область традиционно входит в число лидеров конкурса. В 2024 году регион занял второе место в ЦФО по количеству заявок и четвертое — в стране. Победителями прошлого сезона стала учитель начальных классов из Химок Любовь Потапова.

В новом сезоне участники пройдут онлайн-обучение и тестирование по компетенциям лектора. Программа подготовлена под руководством бизнес-тренера Нины Зверевой с участием ведущих экспертов в сфере публичных выступлений, медиа и коммуникации. Затем конкурсанты проведут очные лекции и представят авторское выступление перед Экспертным советом.

Выступления пройдут в десяти номинациях, в том числе новых: «Сохранение памяти о Великой Победе», «Достижения атомной отрасли» и «Поддержка СВО». Впервые в истории конкурса будет проведено народное голосование.

В номинации «Юный лектор» могут участвовать школьники и студенты СПО в возрасте от 14 до 17 лет. Сто лучших юных участников будут приглашены на тематическую смену в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября.

Финал для взрослых участников пройдет в ноябре в Москве. По итогам конкурса 100 победителей заключат контракты на проведение лекций и получат призы.

Конкурс «Знание.Лектор» — это пространство для профессионального роста, обмена опытом и продвижения просветительских инициатив. За 4 года в нем приняли участие более 41 тыс. человек из 89 регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.