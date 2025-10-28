Жители Подмосковья могут поучаствовать в спецпроекте «Что делать дальше?»

Проект «Другое Дело» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» запустил навигатор по взрослой жизни — спецпроект «Что Делать Дальше?». Он поможет школьникам старших классов, абитуриентам, студентам Московской области и всем, кто хочет закрыть пробелы в бытовых знаниях, разобраться в ключевых сферах: как организовать быт дома, грамотно распоряжаться деньгами, выстраивать здоровую коммуникацию и работать с документами, необходимыми активному гражданину. Принять участие в спецпроекте можно до 26 ноября, сообщает пресс-служба организаторов.

«Что Делать Дальше?» — это практические ответы на повседневные вопросы в понятном для молодежи формате. Спецпроект охватывает четыре направления:

«Документы» — в этом блоке участники узнают, на что обращать внимание при подписании трудового договора, как использовать сервисы портала «Госуслуги», как безопасно арендовать жилье, как составить резюме без опыта, что такое ИНН и СНИЛС, как получить водительские права и оформить загранпаспорт.

«Дом» — здесь участники узнают, как внедрять экопривычки, действовать при пожаре или затоплении, разбираться в аббревиатурах коммунальных платежей, организовывать порядок на кухне и в питании.

«Деньги» — этот блок помогает укрепить финансовую грамотность: методы накоплений с нуля и «игры-копилки», техники осознанных трат, шаги к формированию финансовой подушки безопасности, ориентиры по выбору налогового режима — ИП или самозанятость.

«Люди» — в этом блоке карточки-инструкции о том, как выстраивать полезные знакомства и личные границы, говорить «нет» без чувства вины, решать конфликты без стресса, как применять технику «Я-сообщения», соблюдать цифровой этикет и справляться с синдромом самозванца.

«Спецпроект „Что Делать Дальше?“ переводит вопросы в действия: чек-листы, видеоинструкции, упражнения — и вы уже управляете бытом и финансами, быстро находите ответы на злободневные бытовые задачи. Мы сделали формат игровым и простым, а существующая инфраструктура и сервисы подскажут, куда обратиться и как решить все надежно — нужно лишь знать, где искать ответы» — отметил первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Инициаторами навигатора «Что Делать Дальше?» стали 17 победителей третьего сезона флагманского спецпроекта «Другого Дела» — «Всегда готов!». На выездной программе молодые люди предложили сформировать удобный гайд, который бы помог быстрее адаптироваться ко взрослой жизни молодым людям, которые совсем скоро начнут самостоятельную жизнь. Это инструкция, которая поможет научиться разбираться в квитанциях и готовить простые, но полезные блюда, подавать документы, впервые найти и снять жилье, распланировать стипендию, составить свое первое резюме и многое другое.

Участники спецпроекта «Что Делать Дальше?», которые выполнят минимум пять заданий, получат шанс стать победителями и выиграть призы, среди которых: смартфон, беспроводные наушники, портативная акустика, умные колонки с часами, пленочные фотоаппараты, а также чемоданы с брендированной продукцией «Другого Дела». Итоги спецпроекта будут подведены 29 ноября, победителями станут 38 человек.

«Что Делать Дальше?» — это еще один позитивный пример самореализации победителей проектов Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Эта инициатива не только получила право на реализацию, уверена, она станет цифровой настольной книгой для школьников, абитуриентов и студентов российских ссузов и вузов» –подчеркнула руководитель Отдела цифровых проектов Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Программа развития «Другое Дело» федерального проекта «Россия — страна возможностей» действует в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Программа была запущена в июне 2021 года. К ней присоединилось свыше 7,5 млн участников из 89 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.