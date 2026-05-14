Названа стоимость обслуживания элитного жилья в Москве

Директор по продажам «Мангазеи» Федор Ушаков заявил, что обслуживание элитного жилья в среднем стоит около 1 тыс. рублей за квадратный метр в месяц, сообщает NEWS.ru .

Эксплуатационные расходы в премиум-сегменте составляют от 1 тыс. рублей за квадратный метр ежемесячно. Дополнительно собственники платят за коммунальные услуги в среднем 15–25 тыс. рублей, отметил директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков.

«Средняя цена квадратного метра в столичных новостройках премиум-класса составляет 1,1–1,3 млн руб. На старте продаж в перспективных районах варианты встречаются по 650–900 тыс. руб, тогда как в топовых локациях вроде Остоженки цена превышает 3–4 млн рублей. При длительном сроке кредита важно учитывать не только ипотечный платеж, но и стоимость обслуживания жилья, которая в премиум-сегменте может существенно повлиять на общую экономику владения. В среднем эксплуатационные расходы составляют от 1 тыс. руб. за квадратный метр ежемесячно плюс коммунальные платежи 15–25 тыс. рублей», — поделился он.

Эксперт подчеркнул, что в топовых проектах в центре Москвы совокупная нагрузка достигает 150–200 тыс. рублей в месяц. По оценке Ушакова, покупка элитной недвижимости требует готовности к высоким расходам на сервис и содержание.

