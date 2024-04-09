Жители Подмосковья могут поучаствовать в проекте мастерской управления «Сенеж»

Завершилось онлайн-обучение в рамках просветительского проекта «Женщины» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» . В проекте приняли участие 7 200 жительниц всех регионов России и 44 стран мира. Принять участие в проекте и посмотреть образовательные уроки в записи можно будет до конца 2024 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Онлайн-обучение длилось почти месяц и было направлено на популяризацию ролевых моделей женского лидерства в деловой, личностной, общественной и семейной сферах. Курс состоит из 8 уроков и методических занятий с полезной теорией и практикой. Центральной темой обучения стал вопрос расстановки приоритетов и достижения жизненной гармонии. Участницам предложили примерить на себя несколько ролей — визионера, дизайнера, деятеля, чтобы распланировать будущее, научиться применять инструменты управления жизненными сценариями, приобрести привычку действовать здесь и сейчас.

Проект разработан на основе методологии программы «Женщина-лидер» и ориентирован на широкую аудиторию женских сообществ, включая международные. Проект был разработан и впервые реализован в 2023 году, тогда в нем приняли участие более четырех тысяч человек.

«Этот проект — о женщинах. Очень разных, уникальных, у каждой из них свой путь, который привел их к успеху. В очень порой непростых для женщин профессиях. Но для каждой из них важна сфера деловая и семейная, личная и общественная. По традиции таких проектов, в онлайн-формате мы дали нашей аудитории простую и действенную методологию саморазвития в этих четырех сферах. Каждая участница получила на проекте что-то свое: мотивацию к развитию, инструменты, полезные знакомства, переосмысление своих жизненных сфер. И путь к семейному и личному счастью и благу, которое каждая из нас приносит обществу и нашей стране», — поделилась проректор Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей», член совета евразийского женского форума, координатор программы «Женщина-лидер» Мария Афонина.

Амбассадорами программы стали член комитета совета федерации по международным делам Елена Афанасьева, руководитель АНО «Дирекция выставки достижений XXI века» Наталья Виртуозова, руководитель Единого волонтерского центра (г. Мурманск) Евгения Чибис, постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте РФ, выпускница программы «Женщина-лидер» Ольга Бадма-Халгаева, генеральный директор «Московского зоопарка» Светлана Акулова. Главным методологом и преподавателем психологической мастерской программы «Женщины» выступила психолог-тренер Татьяна Карасева.

С помощью подхода «мечтаю — проектирую — действую» все участницы онлайн-проекта разработали индивидуальную формулу счастья и узнали, как эффективно добиваться своих целей. Также все слушательницы получили сертификат о прохождении программы.

Принять участие в проекте до конца 2024 года может любая женщина старше 14 лет, пройдя регистрацию на сайте платформы «Россия — страна возможностей». Обучение на просветительском онлайн-марафоне бесплатное и рассчитано на 10 дней. По завершении онлайн-проекта все участники получают именные цифровые сертификаты. К участию в проекте приглашены международные сообщества, поэтому образовательный контент дублируется на английском языке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.