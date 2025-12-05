сегодня в 15:16

Жители Подмосковья могут поучаствовать в онлайн-соревновании по компьютерному зрению

Участникам предстоит разработать системы раннего обнаружения пожаров с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Принять участие могут студенты, аспиранты, исследователи, инженеры и специалисты, работающие или интересующиеся компьютерным зрением и машинным обучением. Можно участвовать индивидуально или в команде до 3 человек. Хакатон проводится в дистанционном формате, все этапы можно пройти онлайн.

На хакатоне нужно будет разработать нейросетевую модель для классификации изображений, полученных с беспилотных летательных аппаратов. Классы для распознавания: none — нет признаков дыма или огня, smoke — обнаружено задымление, fire — фиксируется открытое возгорание.

Участие в соревновании бесплатное. Регистрация доступна до 10 декабря по ссылке: https://fire-vision.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.