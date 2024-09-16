Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Среда возможностей»

Цель конкурса — раскрытие и развитие потенциала детей и подростков, живущих на малых территориях, для их успешной жизненной самореализации путем создания для них поддерживающей и развивающей среды.

К участию приглашаются НКО, ТОСы, КЦСОНы, бюджетные организации (библиотеки, музеи, дома культуры и др.), ведущие свою деятельность в населенных пунктах с численностью жителей до 70 000 человек. Обязательное условие участия в конкурсе — предоставление возможностей для детей и подростков участвовать в принятии решений, влияющих на их жизнь.

Организации смогут подать одну заявку в одной из двух номинаций: «Точка роста» — создание условий для развития и реализации потенциала детей и подростков с помощью тематических проектов; «Горизонт возможностей» — создание многофункциональных центров для развития и разносторонней реализации потенциала детей и подростков, с учетом их мнения и потребности.

Конкурс проводится на территории восьми федеральных округов: Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Северо-Западного, Южного, Уральского и Дальневосточного.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16 сентября по 7 ноября 2024 года через онлайн-систему.

Победители получат финансовую поддержку до 1 млн рублей, экспертное и методическое сопровождение, возможность обучения, обмена опытом и участия в мероприятиях Фонда. Следить за информацией о конкурсе можно в группе «Вконтакте».

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