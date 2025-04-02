Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе президентского фонда природы

Стартовал первый конкурс президентского фонда природы. Его победители смогут претендовать на гранты по поддержке проектов в сфере экологии и охраны природы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Этот конкурс — уникальный шанс для тех, кто разрабатывает проекты в сфере сохранения редких видов животных и растений, защиты ценных экосистем, экологического просвещения и волонтерства. В Подмосковье есть множество энтузиастов, неравнодушных людей, экологически ответственных предприятий, организаций, объединений, которые могут достойно представить регион на конкурсе. Доказательством этого являются успешные инициативы, которые ежегодно участвуют в нашей Ярмарке экологических проектов. Грантовая поддержка Президентского фонда поможет реализовать подмосковные идеи и разработки», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин

В конкурсе могут участвовать граждане — отдельные и объединенные в команды до 5 человек, некоммерческие организации, консорциумы из 2-3 юридических лиц. Конкурс пройдет в два этапа. Сначала участники представляют свои проектные идеи, а экспертный совет отбирает наиболее актуальные из них, после чего финалисты первого этапа будут дорабатывать свои проекты, и они снова пройдут оценку специалистов.

Итоги конкурса будут подведены в августе, а поддержанные проекты смогут стартовать уже с 1 сентября. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте: президентскийфондприроды.рф

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.