Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе научной фантастики «Россия 2050»

Тематика конкурсных работ связана с ключевыми направлениями развития России, в том числе в сфере демографии, экологии и климата, энергетики, технологий, космоса, здравоохранения, продовольствия, социокультуры и экономики.

Специальным проектом в рамках конкурса является конкурс фантастики и проектирования будущего в сеттинге «Берлога», организованный совместно с кружковым движением национальной технологической инициативы (НТИ) и направленный на продвижение и популяризацию среди молодежи моды на создание научной фантастики, а также развитие сеттинга платформы «Берлога» — первого проекта по массовому вовлечению детей в сферу технологий через полезные мобильные и видеоигры.

Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте агентства.

Конкурс предоставляет возможность субъектам Российской Федерации ассоциировать регион с будущим страны: новейшими технологиями, изобретениями, трендами, спрогнозированными фантастами, а также окажет позитивное влияние на социальный имидж региона за счет поддержки масштабного общественно значимого проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.