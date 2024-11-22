Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе научной фантастики «Россия 2050»
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Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проводит Всероссийский конкурс научной фантастики «Россия 2050», сообщает пресс-служба организаторов.
Тематика конкурсных работ связана с ключевыми направлениями развития России, в том числе в сфере демографии, экологии и климата, энергетики, технологий, космоса, здравоохранения, продовольствия, социокультуры и экономики.
Специальным проектом в рамках конкурса является конкурс фантастики и проектирования будущего в сеттинге «Берлога», организованный совместно с кружковым движением национальной технологической инициативы (НТИ) и направленный на продвижение и популяризацию среди молодежи моды на создание научной фантастики, а также развитие сеттинга платформы «Берлога» — первого проекта по массовому вовлечению детей в сферу технологий через полезные мобильные и видеоигры.
Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте агентства.
Конкурс предоставляет возможность субъектам Российской Федерации ассоциировать регион с будущим страны: новейшими технологиями, изобретениями, трендами, спрогнозированными фантастами, а также окажет позитивное влияние на социальный имидж региона за счет поддержки масштабного общественно значимого проекта.
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