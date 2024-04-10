Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе «Лидеры строительной отрасли»

Регистрация на участие в первом этапе IV Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли» стартовала на сайте мероприятия. Она продлится до 1 июня 2024 года, сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс пройдет в 4 этапа.

Дистанционный этап с 7 марта по 1 июня 2024 года: регистрация на официальном сайте конкурса, заполнение анкеты.

Дистанционный этап с 15 мая по 15 июня 2024 года. Участники пройдут онлайн-тестирование управленческого потенциала, лидерских способностей, уровня профессиональных компетенций, запишут видеоинтервью о целях участия в конкурсе.

Дистанционный полуфинал с 20 июня по 15 июля 2024 года. Участники пройдут образовательные программы от ведущих министерств и ведомств, продемонстрируют свои профессиональные навыки в формате социально-экономических игр.

Очный финал с 8 по 11 августа 2024 года, в преддверии дня строителя. В рамках финала наставники проведут семинары для участников конкурса, конкурсанты в составе проектных офисов будут решать бизнес- или социальную задачу, примут участие в отраслевых бизнес-играх. Презентуют и защитят проекты, разработанные в рамках полуфинала.

Финалисты и победители конкурса войдут в кадровый резерв строительной отрасли. А проекты победителей — в стратегию развития отрасли.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

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