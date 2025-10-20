Жители Подмосковья могут поучаствовать в конкурсе эскизов граффити «Герои Победы»

К участию в конкурсе эскизов граффити «Герои Победы» приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие в Центральном федеральном округе. Участники могут подавать заявки индивидуально или в составе творческих коллективов (до 3 человек), сообщает пресс-служба организаторов.

Несовершеннолетние участники (до 18 лет) должны предоставить согласие родителей или законных представителей. Участники гарантируют, что представленные работы являются оригинальными и не нарушают авторские права третьих лиц.

Конкурс проводится в двух номинациях:

Номинация «Нейрограффити»: эскизы граффити, созданные с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В заявке обязательно указывается промпт (текстовая инструкция для ИИ) и название использованного ИИ-инструмента (например, Шедеврум, Kandinsky).

Номинация «Традиционное граффити»: эскизы граффити, созданные авторами самостоятельно (ручное рисование, без использования ИИ). Работы могут быть выполнены в традиционных техниках (карандаш, краски, цифровой рисунок без ИИ) и представлены в виде эскизов.

Тематика эскизов в обеих номинациях: изображение вклада городов Центрального федерального округа в Победу в Великой Отечественной войны, героев Великой Отечественной войны или современных героев, символизирующих преемственность поколений. Эскизы должны быть адаптированы для нанесения на уличные поверхности (стены, заборы и т. п.).

Каждая работа должна быть представлена в формате эскиза граффити (размер не менее А4, в цифровом виде — JPEG, PNG или PDF с разрешением не менее 300 dpi).

Участник может подать не более 3 работ в одну номинацию (всего до 6 работ). Работы не должны содержать элементов, противоречащих законодательству Российской Федерации (экстремизм, пропаганда насилия, дискриминация и т. п.).

Авторские права на работы сохраняются за участниками, но организатор получает неисключительную лицензию на их использование в рамках проекта (публикация, выставка, реализация граффити).

На конкурс должна быть представлена новая работа, ранее не участвующая в конкурсе.

Работа не должна содержать скрытую рекламу.

Заявки подаются в электронном виде на адрес электронной почты организатора Sovet.Molparlam@yandex.ru в период с 1 октября 2025 года по 31 октября 2025 года.

