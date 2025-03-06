Жители Подмосковья могут поучаствовать в IV этапе эстафеты «Мои финансы»

6 марта в России стартовал IV этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» — «Сберегай и приумножай». Мероприятия пройдут во всех регионах страны и продлятся до 23 мая. Организатором выступает министерство финансов Российской Федерации, а оператором — научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ Минфина России). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Основная цель эстафеты — помочь россиянам перейти от базовой финансовой грамотности к осознанному формированию финансовой культуры. Участниками могут стать школьники, студенты, взрослое население, пенсионеры и люди предпенсионного возраста. В ходе эстафеты они узнают о безопасных способах накопления и приумножения средств, а также научатся использовать финансовые инструменты для долгосрочного планирования.

Все активности пройдут в смешанном формате: офлайн-мероприятия организуют региональные эксперты, а образовательные материалы, видеоролики и методические пособия будут доступны на интернет-портале моифинансы.рф.

Всероссийская эстафета «Мои финансы» проводится с 2024 года. В прошлом году было организовано более 150 тыс. мероприятий. В 2025 году запланированы четыре тематических этапа, каждый из которых затрагивает важные аспекты финансовой культуры. После завершения этапа «Сберегай и приумножай» 24 мая стартует следующий — «Финансовая безопасность для всей семьи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.