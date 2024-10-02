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Жители Подмосковья могут поучаствовать в III Всероссийской акции «Макулатура и пластик рулят»

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной при поддержке общенационального союза некоммерческих организаций России приглашает к участию в III Всероссийской акции «Макулатура и пластик рулят» проекта «Вторсырье рулит» по сбору макулатуры и пластика для помощи пострадавшим в ДТП, приуроченного ко Всемирному дню вторичной переработки, Всемирному дню памяти жертв ДТП Международному дню волонтера. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Принять участие в акции можно с 21 октября по 21 декабря 2024 года.

Цель проекта: привлечение общественности к сбору бумажного и пластикового вторсырья с целью бережного отношения к природным ресурсам, а так же привлечение внимания водителей, пассажиров и пешеходов к проблеме ДТП и оказание адресной помощи пострадавшим.

Задачи проекта: привлечь внимание общественности к ресурсосбережению и экологической культуре; заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов; внести вклад в развитие природной переработки; привлечь внимание к культуре поведения на дорогах; помочь пострадавшим в ДТП.

К участию приглашаются жители всех регионов РФ. Для этого необходимо: собрать макулатуру и пластик, сдать в приемный пункт, вырученные средства перечислить на расчетный счет фонда по реквизитам, указанным ниже.

Реквизиты

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной»

Сокращенное наименование: фонд имени «Наташи Едыкиной»

ОГРН: 1102202003045, ИНН 2225111810, КПП 222501001

Р/с № 40703810574570000002

Реквизиты банка

Банк получателя: алтайское отделение N8644 ПАО Сбербанк

БИК 040173604

к/с № 30101810200000000604

Все участники акции будут отмечены благодарственными письмами.

Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: +7 (903) 947-26-29; +7 (903) 947-66-81, по электронному адресу: vsrulit@fond-edykina.ru либо на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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