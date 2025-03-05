Жители Подмосковья могут поучаствовать в фотоконкуре «Водные достояния России»

Стартовал Всероссийский фотоконкурс «Водные достояния России (зима-весна) — 2025», который призван привлечь внимание общественности к красоте и важности охраны водных ресурсов. Организатором конкурса является Федеральное агентство водных ресурсов. Минэкологии Подмосковья поддерживает такие важные инициативы, сообщает пресс-служба ведомства.

В регионе каждый год в рамках программы «100 прудов и озер» преображается эстетическое состояние подмосковных водоемов. Так, с 2021 года участие в голосовании за очистку прудов в рамках программы на портале «Добродел» приняли 165 913 жителей Московского региона. Только за 2024 год было очищено 26 прудов общей площадью 268 га.

Минэкологии приглашает жителей региона поучаствовать в фотоконкурсе и представить свои лучшие работы, отражающие красоту и уникальность водных достояний Подмосковья. Конкурс проводится в двух номинациях: «Водные объекты в инфраструктуре» и «Водные объекты в природе». Прием заявок на участие продлится до 16 марта.

Комиссия жюри выберет по три лучшие работы в каждой из номинаций. Основными критериями станут оригинальность работы, ее художественная выразительность, а также соответствие заданной тематике. Отправить свои работы на конкурс могут как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет.

Информация об итогах конкурса и имена победителей будут опубликованы на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов: voda.gov.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.