Жители Подмосковья могут получить поддержку проекта от ПФКИ

17 мая 2024 года будет отмечаться трехлетие со дня выхода указа президента РФ Владимира Путина о создании президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). За три года работы проведено двенадцать заявочных кампаний по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, сообщает пресс-служба фонда.

По результатам одиннадцати завершенных конкурсов поддержку получили 7 202 проекта на сумму более 25,4 млрд рублей. Инициативы, поддержанные ПФКИ, реализуются некоммерческими организациями, представителями коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальными предпринимателями в каждом регионе нашей страны.

Для получения поддержки проекта от Президентского фонда культурных инициатив нужно перейти по ссылке и заполнить тестовую заявку. Также необходимо прослушать обучающие подкасты и посмотреть видеокурс для заявителей.

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