Жители Подмосковья могут подключить электронный ЕПД на госуслугах

Жители Подмосковья могут отказаться от бумажных квитанций и подключить электронный единый платежный документ на региональном портале госуслуг. Услуга действует в регионе уже год и набирает популярность, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Электронный ЕПД позволяет получать квитанцию в цифровом виде сразу после ее формирования. Документ не теряется и защищен от подделок. Кроме того, отказ от бумажных платежек помогает ежегодно экономить до 100 тонн древесины.

«Проект запущен в регионе год назад. За это время мы уже видим позитивную динамику — жители быстро адаптируются к новому формату, доля получателей электронной квитанции стабильно растет. Прежде всего, это удобно — один документ в смартфоне заменяет стопку бумаг. Также на РПГУ доступны не только платежные документы, но и возможность проверки начислений и контроль расходов — по одному или нескольким объектам недвижимости одновременно. Во-вторых, это быстро — квитанция в электронном виде может быть направлена сразу же после ее формирования в системе», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Чтобы подключить электронный ЕПД, необходимо зайти на региональный портал госуслуг, выбрать раздел «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие. После этого бумажные квитанции приходить перестанут. Подключение бесплатное, услуга предоставляется добровольно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.