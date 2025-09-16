Жители Подмосковья могут подавать документы для взыскания долгов онлайн

Если вы выиграли суд, но вам не спешат выплачивать присужденные деньги, следующая ступень — работа судебных приставов. Раньше для этого нужно было отнести бумажный исполнительный лист лично приставам. Теперь этот процесс стал гораздо проще и удобнее, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Как это работает?

Гражданин получает решение суда в свою пользу.

В этом же суде ему необходимо написать простое заявление о том, чтобы его исполнительный лист был направлен приставам в электронном виде.

Судья подписывает документ усиленной электронной подписью и отправляет документ онлайн. Электронная подпись гарантирует, что документ настоящий и его не подделать.

Как только документ поступает судебным приставам, они запускают процесс взыскания: могут арестовать счета, ограничить в правах или удержать часть зарплаты должника.

Даже если производство было закрыто, а потом возобновлено: например, у должника снова появился доход, не нужно снова идти в суд за бумажным документом. Достаточно подать заявление через госуслуги в то же подразделение приставов. Ведь вся информация отражается и хранится в базе данных судов и службы судебных приставов без дублирования на бумажном носителе. А граждане могут следить за ходом исполнительного производства в личном кабинете на портале Госуслуг.

Такая возможность существенно экономит время гражданам, исключает потерю бумажных документов и создает прозрачную и понятную систему процесса взыскания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.